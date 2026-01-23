Реклама

18:55, 23 января 2026Авто

Продажи премиум-автомобилей в России обрушились

Продажи новых машин премиум-сегмента в России в 2025-м упали на 16,4 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Продажи новых машин премиум-сегмента в России в 2025-м обрушились. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании ППК сообщает агентство «Автостат».

Продажи премиум-автомобилей упали до 130,4 тысячи единиц (минус 16,4 процента. При этом доля продаж премиальных марок сохранилась почти на прежнем — в 2024 году она составляла 9,9 процента, а в 2025-м — 9,8 процента. Такую тенденцию объяснили снижением всего рынка.

Наиболее популярным премиум-автомобилем остался китайский Exeed с результатом 21,7 тысячи проданных экземпляров (минус 47 процентов). Второе место сохранил и китайский бренд внедорожников Tank с 18,6 тысячи проданных машин (минус 35 процентов). На третьем месте — немецкий BMW, чьи показатели увеличились на 42 процента, до 16,7 тысячи штук, вопреки уходу производителя с российского рынка. Четвертое и пятое места заняли китайский гибрид Lixiang (13,1 тысячи штук с падением продаж на 44 процента) и премиум-бренд из КНР Hongqi, чьи продажи выросли на 40 процентов, до 10 тысяч штук.

Три ведущих немецких производителя автомобилей премиум-класса BMW, Mercedes-Benz и Audi — отчитались о результатах продаж за 2025 год. Все три марки резко обвалились в продажах — и лучший результат среди них показала группа BMW. Общей проблемой для всех трех концернов стало ослабление позиций в Китае, где покупатели теперь предпочитают автомобили местного производства.

