Путин назвал сроки завершения строительства крупнейшего в мире ледокола

Путин: Строительство атомного ледокола «Лидер» планируется завершить в 2030 году

Строительство атомного ледокола «Лидер», которое ведется на Дальнем Востоке, планируется завершить в 2030 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает в пятницу, 23 января, РИА Новости.

«Стройка [атомного ледокола проекта "Лидер"] идет нормально, в график, к 30-му году, уверен, мы этот ледокол получим», — сказал он.

Глава государства добавил, что сегодня ни одна страна мира не имеет столь мощного ледокольного флота, как у России, которая в свою очередь продолжает его наращивать.

«Лидер» — проект российских универсальных двухосадочных атомных ледоколов. По данным из открытых источников, его полное водоизмещение составит 71 380 тонн, а мощность ядерной силовой установки — 163 155 лошадиных сил, что сделает корабль мощнейшим ледоколом в мире. Наибольшая толщина льда, преодолеваемого им, должна составлять 5 метров. Первое такое судно, которое получило название «Россия», строится на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморском крае.