19:53, 23 января 2026Силовые структуры

Раскрыта махинация главврача российской больницы с рентген-аппаратом на миллион рублей

У главврача больницы №6 Екатеринбурга и его сына прошли обыски
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Екатеринбурге главврач больницы № 6 с сыном-предпринимателем провернули махинацию с рентгеновским аппаратом на миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Правоохранители провели у них обыски по делу о помощи во взяточничестве. Бизнесмен арестован, его отец — отпущен.

По данным канала, в 2022 году мужчина возглавлял городскую поликлинику в Каменске-Уральском. По предварительной информации, примерно в это же время его сын получил один миллион рублей от директора компании, которая поставляет медоборудование. За эти деньги он пообещал, что фирма выиграет тендер на покупку рентгеновского аппарата для больницы, где работает его отец, стоимостью шесть миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии осудят сотрудников автосалона за махинации с продажей машин.

