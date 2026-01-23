Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:30, 23 января 2026Забота о себе

Раскрыта одна из важнейших привычек для поддержания здоровья психики

Врач Диес: Риск депрессии повышается из-за нерегулярного режима сна
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lauren Kay / Unsplash

Регулярный режим сна является одной из важнейших привычек для поддержания здоровья психики, заявил врач Хоакин Диес. Его слова приводит издание Infobae.

По словам Диеса, если человек не засыпает и не просыпается в одно и то же время, то у него повышается риск развития тревожности и депрессии. Среди других негативных последствий нерегулярного режима сна на психику он выделил раздражительность, трудности с концентрацией внимания, запоминанием и обучением.

Рассказал врач о последствиях этой привычки и для физического здоровья. Так, он утверждает, что при несоблюдении режима сна стоит опасаться повышенной восприимчивости организма к различным инфекциям из-за снижения иммунитета, ожирения, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эта привычка приводит к дневной усталости даже после длительного ночного отдыха.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, как правильно питаться для крепкого сна. Так, она призвала вечером включить в рацион запеканку и рыбу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ готовят новую линию обороны на фоне переговоров в Абу-Даби. Как это связано с требованием Москвы вывести войска из Донбасса?

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Стоимость серебра впервые стала трехзначной

    Продажи премиум-автомобилей в России обрушились

    Причастность девушки к похищению российского подростка проверят

    Российский город целиком остался без отопления

    Врач оценил эффективность чайных пакетиков при лечении глаз

    Опытная путешественница назвала лучшие места в мире для «девчачьих поездок»

    Лед побил автомобили в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok