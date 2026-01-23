Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг

NeuroImage: Недолгий дневной сон помогает мозгу лучше усваивать новую информацию

Даже недолгий дневной сон помогает мозгу восстановиться и лучше усваивать новую информацию. К такому выводу пришли исследователи из Университета Женевы и Университетского медицинского центра Фрайбурга. Результаты работы опубликованы в журнале NeuroImage.

Ученые показали, что примерно 40–50 минут сна днем достаточно, чтобы снизить «перегруженность» нейронных связей, которая накапливается в течение активного дня. Во время бодрствования связи между нервными клетками постепенно усиливаются, что важно для обучения, но со временем приводит к насыщению и снижению способности воспринимать новую информацию. Сон запускает процесс своеобразной «синаптической очистки», освобождая ресурсы мозга.

В эксперименте приняли участие 20 здоровых молодых людей, которые в разные дни либо спали днем, либо оставались бодрствовать. С помощью электроэнцефалографии и транскраниальной магнитной стимуляции исследователи оценивали гибкость и готовность нейронных сетей к обучению. После дневного сна мозг участников демонстрировал более низкий общий уровень активности связей, но при этом — более высокую способность формировать новые, что указывает на восстановительный эффект.

По словам авторов, полученные данные объясняют, почему после короткого дневного сна людям часто легче сосредоточиться и учиться. Такой эффект может быть особенно полезен при высокой умственной нагрузке — в учебе, работе, спорте или профессиях, где важны внимание и точность. Исследователи подчеркивают: речь идет именно о коротком сне, а не о замене полноценного ночного отдыха.

Ранее ученые выяснили, что недостаток сна существенно сокращает продолжительность жизни.