12:22, 23 января 2026

Раскрыты цели ответных ударов ВС России по Украине

Минобороны: ВС России нанесли массированный и пять групповых ударов за неделю
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Baluk / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине за неделю. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«С 17 по 23 января в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и пять групповых ударов», — говорится в сообщении.

В результате атак оказались поражены объекты энергетики и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также склады боеприпасов, горючего, места хранения, производства и запуска беспилотников, пункты временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по украинскому стратегическому объекту — железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области.

