Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 23 января 2026Россия

Развеян миф о доходе российских военных на СВО

Военкор Харченко: Большую часть зарплаты бойцы ВС России используют на нужды СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Большую часть зарплаты участвующие в специальной военной операции (СВО) бойцы Вооруженных сил (ВС) России используют на нужды подразделений, а если отправляют деньги домой, то снижают шансы на выживаемость. Миф о высоком доходе военных развеял российский военный корреспондент Александр Харченко, его заявление опубликовано в Telegram.

По словам военкора, в отличие от времен Великой Отечественной войны, когда форма, снаряжение и вооружение солдат было одинаковым, в условиях СВО современным военным приходится индивидуально продумывать вопросы с обеспечением — военные выбирают для себя дроны, тепловизоры, антидроновые покрывала, мотоциклы.

«Наличие всех этих гражданских товаров сильно влияют на выживаемость личного состава. Если в подразделении нет дронов, которые продаются на маркетплейсе, то и солдатам не доставят еду, не собьют "Бабу-ягу" и не выявят штурмующего противника», — рассказал Харченко. Он добавил, что при отправке части денежного довольствия домой бойцы на передовой сталкиваются с тем, что уменьшают свои шансы выжить.

Материалы по теме:
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025
«Мальвинки» и «черные вдовы». Что известно о секс-агентах, высасывающих деньги из бойцов СВО?
«Мальвинки» и «черные вдовы».Что известно о секс-агентах, высасывающих деньги из бойцов СВО?
23 мая 2025

И с этой дилеммой бойцы сталкиваются каждый раз, когда на их счет приходит зарплата

Александр Харченковоенкор

Как ранее рассказывали сами военные, за один день в зоне боевых действий они могут потратить до половины заработной платы. Выплаты тратятся на изнашивающуюся амуницию и запчасти для дронов, бензин и машины для боевых выездов, продукты и товары повседневного пользования. При этом бизнесмены в зоне СВО при виде солдат могут поднять цену вдвое или втрое, а таксисты зарабатывают на военнослужащих десятки тысяч рублей за один рейс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главным оружейным бароном мира стал 33-летний бизнесмен. Он сколотил огромное состояние на поставке снарядов ВСУ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Сийярто ответил на хамство главы МИД Украины в адрес Орбана

    46-летняя фигуристка Слуцкая восхитила фанатов результатом похудения с помощью инъекций

    Россиянам назвали порядок действий в случае передачи кода из СМС мошенникам

    В Норвегии посоветовали Вяльбе держать рот на замке

    В России обвалились продажи дорогих автомобилей

    Расходы на разрушение планеты в 30 раз превысили траты на ее защиту

    ВС России начали бои за новый населенный пункт у Красноармейска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok