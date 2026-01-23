Реклама

Экономика
20:46, 23 января 2026

Москвичи пришли на помощь потонувшему в сугробе роботу-курьеру

В Москве робота-доставщика достали из сугроба, но он застрял снова
Виктория Клабукова

В Москве робота-доставщика спасли из снежного плена, но он угодил в него снова через пару метров. Ролик публикует Telegram-канал «112».

Случай сняли у станции метро «Университет». На кадрах видно, как один из водителей специально притормозил, чтобы вызволить робота из сугроба. Однако, проехав всего несколько метров, агрегат угодил в сугроб снова. Тогда на помощь роботу пришел другой москвич. Вытащив робота в этот раз, прохожий не ушел, а проводил его до перекрестка, то и дело возвращая на протоптанную дорожку, когда он вновь сворачивал в сугроб.

Ранее застрявшего в снегах робота-курьера заметили на Новом Арбате. Неравнодушные горожане впятером расчистили ему путь и попытались вытолкнуть. В конце концов москвичам пришлось на руках перенести устройство через неприступные для него сугробы.

