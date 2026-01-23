Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:06, 23 января 2026Экономика

Россиян призвали сделать из новогодней елки напиток

ПНИПУ: Из хвои можно приготовить богатый витамином С напиток
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: polinaloves / Shutterstock / Fotodom

Россияне могут использовать новогоднюю елку с пользой — в качестве топлива для бани и даже для приготовления витаминного напитка. Об этом «Газете.Ru» рассказали ученые Пермского Политеха.

По словам доктора технических наук, профессора кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Натальи Слюсарь, хвоя ели может быть использована в зоопарках, приютах и фермерских хозяйствах как витаминная подкормка и подстилка для животных. Также россияне могут поучаствовать в национальной акции «Елковорот» — отдать дерево на переработку в щепу для мульчирования почвы, отсыпки дорожек и клумб в городе.

Елка может послужить на дачном участке для укрытия растений от морозов. По словам ученого секретаря кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Марии Комбаровой, лапник защищает розы, лилии и другие чувствительные культуры от вымерзания.

Дерево подойдет в качестве топлива для бани. А из хвои можно приготовить напиток, богатый витамином C и хлорофиллом, если дерево не подвергалось химической обработке.

Специалисты отметили, что ели купить молодую елку в контейнере и правильно за ней ухаживать, дерево можно высадить в грунт весной.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за неправильно выкинутую елку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Друга Зеленского заподозрили в работе на Россию

    Введение платного въезда в центр Петербурга назвали неизбежным

    Появилась версия о влиянии мошенников на объявившего о похищении российского подростка

    На Западе оценили эскорт российских ракетоносцев

    Россияне стали чаще перепродавать подарки

    Подъезд дома в российском городе превратился в хаммам

    В Москве замерзла Останкинская башня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok