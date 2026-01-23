Реклама

Силовые структуры
14:17, 23 января 2026Силовые структуры

Россиянин избежал колонии за отравление 9 человек угарным газом

В Черкесске виновного в отравлении 9 человек угарным газом наказали работами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесской республике вынесли приговор директору управляющей компании, признанному виновным по делу об отравлении девяти человек угарным газом. Осужденный избежал колонии, его приговорили к двум годам принудительных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает республиканская прокуратура.

Как установил суд, 19 декабря 2023 года и 11 января 2024 года из-за засоренности систем дымоотвода и вентиляции в нескольких квартирах скопился газ. В результате двое из девяти пострадавших получили отравление, не совместимое с жизнью.

Выяснилось, что обвиняемый при обслуживании многоквартирных домов на улицах Кавказская и Кооперативная города Черкесска систематически составлял фиктивные акты о проводимых им проверках и чистке дымовых и вентиляционных каналов. В действительности данные работы не выполнялись. Сфальсифицированные документы использовались в качестве обоснования для подачи газа в дома.      

Ранее сообщалось, что шесть человек отравились угарным газом в Саратовской области

