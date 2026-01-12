Реклама

Россия
12:33, 12 января 2026

Тела взрослых и детей нашли в квартире в российском городе

Шесть человек насмерть отравились угарным газом в Саратовской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Следком 64»

В городе Балаково Саратовской области шесть человек нашли без признаков жизни в многоквартирном доме. Об этом сообщил региональный Следственный комитет России в Telegram.

Тела четверых взрослых и двоих детей в возрасте девяти и четырех лет обнаружили в квартире на улице Академика Жука. Предварительно, россияне насмерть отравились угарным газом в результате работы в доме газового оборудования.

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Назначен комплекс экспертиз, а также допрашиваются свидетели. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее стало известно о смерти в Бурятии многодетных родителей и ребенка. После отключения электричества за долги семья пыталась согреться при помощи дизельного генератора, который разместили в непроветриваемом помещении, что привело к отравлению угарным газом.

