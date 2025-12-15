Реклама

Россия
16:49, 15 декабря 2025Россия

В России многодетные родители с ребенком не выжили из-за отключения света за долги

В Якутии многодетные родители с ребенком не выжили из-за отключения света
Майя Назарова

Фото: kryzhov / Shutterstock / Fotodom

В Якутии многодетные родители с ребенком не выжили из-за отключения света за долги. Об этом стало известно Altpress.

По данным российского издания, жители Улан-Удэ — родители восьмерых детей. Они насмерть отравились угарным газом при отапливании дома дизельным генератором. Не удалось спасти и их ребенка.

Уточнялось, что семья имела долг за электричество, из-за чего его отключили. Чтобы согреться, взрослые разместили дизельный генератор в помещении без проветривания.

Другие дети уцелели лишь благодаря тому, что их забрал к себе старший ребенок. С родителями был только самый младший ребенок.

До этого сообщалось, что четверо взрослых и двое детей отравились газом в Орске Оренбургской области. Всем им начали оказывать помощь врачи в больнице.

