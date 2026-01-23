Россиянка нашла на рабочем месте банан со ртутью

Жителя Липецка обвинили в покушении на экс-жену, на работе у женщины нашли ртуть

Жителя Липецкого района обвинили в покушении на расправу из-за ртути на рабочем месте его бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

По данным следствия, в правоохранительные органы женщина обратилась еще в апреле 2024 года. Тогда на своем рабочем месте она нашла банан и колпачок от маркера, закрепленный на батарее, со следами ртути. В течение следующих нескольких дней следы ядовитого вещества нашли и на ее рабочем мониторе.

Подозрения сразу же пали на бывшего мужа заявительницы — 62-летнего жителя Добринского района. Незадолго до обнаружения ртути он работал в той же организации, что и его экс-супруга. Мужчина свою вину не признает. Он попросил рассмотреть дело с участием присяжных заседателей.

Ранее Зюзинский районный суд Москвы огласил приговор Дмитрию Балакину — сотруднику Московского метрополитена, из ревности пытавшемуся отравить коллегу пирожком со ртутью.