16:11, 23 января 2026Силовые структуры

Россиянка нашла на рабочем месте банан со ртутью

Жителя Липецка обвинили в покушении на экс-жену, на работе у женщины нашли ртуть
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Жителя Липецкого района обвинили в покушении на расправу из-за ртути на рабочем месте его бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

По данным следствия, в правоохранительные органы женщина обратилась еще в апреле 2024 года. Тогда на своем рабочем месте она нашла банан и колпачок от маркера, закрепленный на батарее, со следами ртути. В течение следующих нескольких дней следы ядовитого вещества нашли и на ее рабочем мониторе.

Подозрения сразу же пали на бывшего мужа заявительницы — 62-летнего жителя Добринского района. Незадолго до обнаружения ртути он работал в той же организации, что и его экс-супруга. Мужчина свою вину не признает. Он попросил рассмотреть дело с участием присяжных заседателей.

Ранее Зюзинский районный суд Москвы огласил приговор Дмитрию Балакину — сотруднику Московского метрополитена, из ревности пытавшемуся отравить коллегу пирожком со ртутью.

