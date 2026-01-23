Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 23 января 2026Путешествия

Россиянка раскрыла секреты стройной фигуры итальянок вопреки поеданию пасты и пиццы

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Goncharovaia / Shutterstock / Fotodom

Тревел-блогерша Елена побывала в Италии и раскрыла секреты стройности местных женщин. Наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что вопреки поеданию пасты и пиццы фигуры итальянок остаются подтянутыми. При этом в их рационе практически полностью отсутствуют продукты, которые в России считаются основой полезного питания, например крупы на обед и молочные каши на завтрак. «У них почти всегда на утро капучино и круассан, ну или какая-то другая выпечка», — рассказала путешественница.

По ее словам, жители Италии не пьют молоко, добавляя его только в десерты. Кроме этого в стране не пользуются популярностью морсы, компоты и другие сладкие напитки, а кофе итальянцы предпочитают без добавления сиропов. Отсуствует в еде и майонез. «Даже в домашних блюдах вы не увидите салаты, залитые густой белой массой. Вкус создается за счет разнообразия продуктов и необычных сочетаний», — поделилась россиянка.

Туристка добавила, что итальянский хлеб всегда подают свежеиспеченным, он является самостоятельным блюдом: его едят в виде брускетт или отдельно от остальных приемов пищи. А десерты никогда не употребляются «к чаю».

Ранее жительница России побывала в Италии и рассказала о секретах молодости местных женщин. По ее словам, дело не в генетике и не в «уколах красоты» — ими итальянки не увлекаются.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа прошли за закрытыми дверьми Кремля. Что успели обсудить стороны за 3,5 часа?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Некоторым россиянам предсказали 20-процентный рост зарплат

    США вышли из ВОЗ с неоплаченным долгом

    Потомок каннибалов рассказал о вселяющих ужас трофеях родственников

    Россиянам рассказали о способах получить компенсацию за переработки на удаленке

    Найден простейший способ снизить риск смерти от рака

    Экс-аналитик ЦРУ предложил Европе извиниться перед Россией

    Трамп обратился к Зеленскому с новым мрачным посланием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok