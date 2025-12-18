Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 18 декабря 2025Путешествия

Россиянка побывала в Италии и рассказала о секретах молодости местных женщин

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Svitlana Sokolova / Shutterstock / Fotodom

Российская путешественница Елена побывала в Италии и рассказала о секретах молодости местных женщин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

По ее словам, дело не в генетике и не в «уколах красоты» — ими итальянки не увлекаются. Во-первых, отметила автор блога, женщины в Италии следят за трендами. «Никогда не застревают в одном образе на несколько лет. Они знают, что мода имеет значение и чтобы не выглядеть бабулей в свои 50 лет, надо постоянно меняться», — пояснила она. При этом местные не скупают новые вещи, а часто адаптируют старые под меняющуюся моду, подчеркнула блогерша.

Материалы по теме:
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
23 июня 2025
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
23 июня 2025

Другой секрет итальянок в том, чтобы использовать многослойность в образах, добавила Елена. «Они создают образ, который интересно рассматривать, продумывают все до мелочей», — пояснила Елена. Также она обратила внимание на любовь местных к ярким цветам. «После 50 женщины в Италии как будто начинают играть цветами еще смелее, чем в юности», — добавила она. Кроме того, россиянка заметила, что в европейской стране дамы в возрасте выбирают исключительно дорогие парфюмы.

По ее словам, главный секрет итальянок — в мышлении и взглядах на жизнь. «Они позволяют себе смеяться, удивляться, флиртовать, восторгаться, злиться — одним словом, чувствовать жизнь на полную катушку. Именно это делает их стиль естественным и привлекательным, визуально уменьшая возраст», — заключила Елена.

Ранее тревел-блогерша сравнила образ жизни своих соотечественников и итальянцев. Первым, на что обратила внимание девушка, было их отношение к алкоголю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    Палата представителей США отклонила резолюции о запрете военных действий в Венесуэле

    Мошенники придумали способ обхода закона о дропперах

    Раскрыта главная цель предстоящего саммита ЕС

    Дерматолог раскрыла секрет правильного мытья в душе

    Иностранец ответил за теракт на БАМе

    Уиткофф и Кушнер проведут еще одну встречу перед переговорами с Россией

    Двое рыбаков бесследно исчезли в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok