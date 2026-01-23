Россиянка «выгодно» вложила деньги со служебной карты после увольнения

В Сочи полиция задержала экс-сотрудницу отеля за кражу денег с карты начальства

В Сочи полиция задержала бывшую сотрудницу одного из отелей города, которая «выгодно» вложила деньги со служебной карты после увольнения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в УВД по городу.

Преступление женщины зафиксировали камеры «Безопасного города». Это позволило задержать 63-летнюю приезжую из Кировской области в кратчайшие сроки. В отношении женщины возбудили дело по статье 158 УК РФ. Ей грозит срок до шести лет лишения свободы.

Владелица сочинского отеля обратилась в полицию, потому что с ее карты пропало более 220 тысяч рублей. Оказалось, что бывший администратор после увольнения не вернула карту, выданную для оплаты служебных расходов. Вместо этого женщина купила золотую цепь в ювелирном магазине, а сразу после выхода на улицу продала ее за полцены.

