Силовые структуры
11:44, 23 января 2026Силовые структуры

Россиянин с сообщницей обчистили научный институт и вынесли картины на десятки миллионов

В Подмосковье из научного института похитили 104 картины Карцева на 32 млн
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

В Подмосковье полиция задержала пару, которая вынесла из здания научного института 104 картины общей стоимостью 32 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ. Все похищенные картины обнаружены и изъяты в ходе обыска в квартире одного из фигурантов. Мужчина заключен под стражу, его сообщница находится под домашним арестом.

По версии следствия, мужчина проник в здание научного института, перелез через забор и поднялся по пожарной лестнице на чердак. Взломав дверь, он несколько раз выносил картины. Ему помогала женщина, ранее работавшая в этой организации и знавшая, где хранится коллекция и как отключить сигнализацию.

По данным Telegram-канала «112», картины принадлежат доктору химических наук, коллекционеру произведений изобразительного искусства, почетному члену Академии Художеств Виктору Карцеву.

Ранее в Москве был задержан 36-летний мужчина, обокравший свою 31-летнюю гражданскую жену на 13 миллионов рублей.

