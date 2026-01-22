Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:28, 22 января 2026Силовые структуры

Обокравший мать своей сожительницы на 13 миллионов рублей россиянин раскрыл себя

В Москве задержан обокравший гражданскую жену и ее мать на ₽13 млн мужчина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержан 36-летний мужчина, обокравший свою 31-летнюю гражданскую жену на 13 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, потерпевшая обратилась к ним с заявлением о краже. Она рассказала, что приехала в квартиру к своей матери и увидела, что входная дверь открыта, а внутри все вещи разбросаны. После осмотра комнат она обнаружила пропажу денежной суммы в размере более 13 миллионов рублей.

Спустя некоторое время подозреваемый в краже был задержан. Им оказался сожитель заявительницы. Выяснилось, что он воспользовался ключами своей гражданской жены, зашел в квартиру ее матери и тайно похитил деньги. Украденную сумму он хранил в гараже своих родителей, расположенном в Красногорском районе.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Сейчас он находится под домашним арестом.

12 миллионов 515 тысяч рублей полицейские вернули законной владелице. Остальные деньги фигурант потратил.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске наложили арест на имущество 42-летней местной жительницы, обвиняемой в краже у наследников своего бывшего любовника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Совет мира учрежден

    Государство тратит сильно больше, чем зарабатывает. Как это отразится на россиянах

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    «Радиостанция Судного дня» передала сообщение о браке

    Племянник джазмена Бриля назвал ситуацию с артистом нехорошей

    Назван регион России с двухметровыми сугробами

    Названы вызывающие рак вещества в составе бытовой химии

    Лукашенко рассказал о назначении министром финансов «денежного человека»

    Обокравший мать своей сожительницы на 13 миллионов рублей россиянин раскрыл себя

    В Москве резко потеплеет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok