Обокравший мать своей сожительницы на 13 миллионов рублей россиянин раскрыл себя

В Москве задержан 36-летний мужчина, обокравший свою 31-летнюю гражданскую жену на 13 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным правоохранителей, потерпевшая обратилась к ним с заявлением о краже. Она рассказала, что приехала в квартиру к своей матери и увидела, что входная дверь открыта, а внутри все вещи разбросаны. После осмотра комнат она обнаружила пропажу денежной суммы в размере более 13 миллионов рублей.

Спустя некоторое время подозреваемый в краже был задержан. Им оказался сожитель заявительницы. Выяснилось, что он воспользовался ключами своей гражданской жены, зашел в квартиру ее матери и тайно похитил деньги. Украденную сумму он хранил в гараже своих родителей, расположенном в Красногорском районе.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Сейчас он находится под домашним арестом.

12 миллионов 515 тысяч рублей полицейские вернули законной владелице. Остальные деньги фигурант потратил.

