Россиянка украла у наследников бывшего любовника автомобили на 60 миллионов рублей

В Хабаровске арестовали имущество обокравшей наследников любовника женщины

В Хабаровске наложили арест на имущество 42-летней местной жительницы, обвиняемой в краже у наследников своего бывшего любовника. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным следствия, женщина долгое время проживала с мужчиной, который незадолго до ухода в мир иной приобрел три дорогостоящих автомобиля. После того, как возлюбленный покинул этот мир, любовница подделала договоры купли-продажи и переоформив все на себя, сбыла авто за 60 миллионов рублей.

Возмущенные наследники обратились в правоохранительные органы. После чего деньги, машины, недвижимость и ювелирные украшения оказались под арестом.

Ранее в Забайкальском крае семейная пара поверила мошенникам и лишилась наследства с квартирой.