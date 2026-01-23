Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:45, 23 января 2026Россия

Российские системы ПВО сбили за неделю почти 1,5 тысячи украинских беспилотников

Минобороны: Системы ПВО ВС РФ сбили за неделю почти 1,5 тысячи беспилотников ВСУ
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили за прошедшую неделю почти 1,5 тысячи украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Уточняется, что точное число сбитых украинских беспилотников за прошедшие семь дней составило 1468.

Вдобавок к этому российскими системами ПВО перехвачено пять управляемых авиационных бомб, 47 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и семь крылатых ракет «Нептун».

Также 23 января сообщалось, что за прошедшую неделю ВС России уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ и боевую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле назвали условие для урегулирования конфликта на Украине

    Россиян готовят к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    В России создают новую армию. Там обещают огромную зарплату

    Многодетная россиянка перевела миллион на «земельку в Калуге» сожителю-альфонсу

    Российский «Курьер» оказался неуязвим для средств РЭБ ВСУ

    Африканская страна заинтересовалась российской пшеницей

    В Кремле раскрыли сроки переговоров с США в Абу-Даби

    Директор Юрия Антонова высказался о завершении карьеры певца

    Отец похищенного в российском городе подростка рассказал о его конфликтах

    Россиянка проиграла украинке в третьем круге Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok