Российские системы ПВО сбили за неделю почти 1,5 тысячи украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России сбили за прошедшую неделю почти 1,5 тысячи украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом в пятницу, 23 января, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
Уточняется, что точное число сбитых украинских беспилотников за прошедшие семь дней составило 1468.
Вдобавок к этому российскими системами ПВО перехвачено пять управляемых авиационных бомб, 47 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и семь крылатых ракет «Нептун».
Также 23 января сообщалось, что за прошедшую неделю ВС России уничтожили восемь боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО) ВСУ и боевую машину зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса».