Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:42, 23 января 2026Россия

Российский школьник снял секс друзей на видео и поплатился

В Екатеринбурге юноша отправил матери возлюбленной интимное видео дочери
Майя Назарова

Фото: carballo / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге школьник снял секс друзей на видео и поплатился. Как стало известно MK.RU, юноша выслал матери возлюбленной интимный ролик с участием дочери. Женщина после этого обратилась в полицию, старшеклассника привезли на допрос.

По данным издания, подросток был влюблен в 15-летнюю школьницу, они часто проводили время вместе. Затем юноша стал замечать, что девушка проявляет интерес к его 16-летнему приятелю.

Однажды они все вместе отдыхали на квартире у товарища. Там между другом и девушкой произошла интимная близость. Школьник от обиды снял процесс на телефон. Когда он понял, что девушка не будет с ним встречаться, пошел на подлость.

Он выслал откровенный контент матери школьницы. Женщина после просмотра поговорила с дочерью. Та призналась, что во время близости была сильно пьяна.

Родительница обратилась в правоохранительные органы. Полицейские вызвали двоих друзей для дачи объяснений. Юноша признался, что хотел унизить подругу, так как не стерпел чувства ревности. Теперь подросток рискует стать фигурантом уголовного дела о распространении детской порнографии.

Ранее сообщалось, что сотрудницу администрации Азова заподозрили в сексе с подростком.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миру надоели клоуны». Иранский министр и «заслуживающий подзатыльника» Орбан разносят Зеленского после его жесткой речи в Давосе

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Призывы к диверсиям против российских военных привели к рецидивисту

    Зеленского упрекнули в неблагодарности за помощь

    Раскрыт портрет орудующего в одном из самых богатых городов России преступника

    Канадцы ответили Трампу на слова об их существовании благодаря США

    Поджигательнице российского отдела полиции дали срок

    Запуск первых российских спутников ШПД-доступа перенесли

    В Госдуме возмутились низкими зарплатами некоторых военнослужащих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok