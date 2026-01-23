Российский школьник снял секс друзей на видео и поплатился

В Екатеринбурге юноша отправил матери возлюбленной интимное видео дочери

В Екатеринбурге школьник снял секс друзей на видео и поплатился. Как стало известно MK.RU, юноша выслал матери возлюбленной интимный ролик с участием дочери. Женщина после этого обратилась в полицию, старшеклассника привезли на допрос.

По данным издания, подросток был влюблен в 15-летнюю школьницу, они часто проводили время вместе. Затем юноша стал замечать, что девушка проявляет интерес к его 16-летнему приятелю.

Однажды они все вместе отдыхали на квартире у товарища. Там между другом и девушкой произошла интимная близость. Школьник от обиды снял процесс на телефон. Когда он понял, что девушка не будет с ним встречаться, пошел на подлость.

Он выслал откровенный контент матери школьницы. Женщина после просмотра поговорила с дочерью. Та призналась, что во время близости была сильно пьяна.

Родительница обратилась в правоохранительные органы. Полицейские вызвали двоих друзей для дачи объяснений. Юноша признался, что хотел унизить подругу, так как не стерпел чувства ревности. Теперь подросток рискует стать фигурантом уголовного дела о распространении детской порнографии.

