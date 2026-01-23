Реклама

22:23, 23 января 2026Спорт

Соперник брата Нурмагомедова провалил взвешивание и отдаст ему часть гонорара

Дейвесон Фигередо провалил взвешивание перед боем с Умаром Нурмагомедовым в UFC
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Дейвесон Фигередо провалил взвешивание перед боем с россиянином Умаром Нурмагомедовым в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и отдаст ему часть гонорара. Об этом сообщает Sports.ru.

Поединок Фигередо и Нурмагомедова должен был пройти в легчайшем весе (до 61,2 килограмма). В нетитульных боях UFC позволяет превышать лимит на 500 граммов. Россиянин показал на весах 61,7 килограмма, а его соперник — 62,8 килограмма.

Из-за этого бразилец отдаст Нурмагомедову 25 процентов гонорара. Поединок пройдет в ночь на 25 января в рамках основного карда турнира UFC 324 в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой американца Джастина Гейджи и британца Пэдди Пимблетта, которые поборются за титул временного чемпиона UFC в легком весе.

В активе 30-летнего Нурмагомедова 19 побед при единственном поражении в боях по правилам ММА. 38-летний Фигередо одержал 25 побед в карьере при пяти поражениях и одной ничьей.

