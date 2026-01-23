Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:30, 23 января 2026Мир

Стало известно о потерявшем управление танкере с российской нефтью

Bloomberg: Танкер с российской нефтью потерял управление в Средиземном море
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: mrmojorisin / Shutterstock / Fotodom

Танкер «Прогресс» с российской нефтью потерял управление в Средиземном море. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, на танкере в данный момент перевозится около 730 тысяч баррелей российской экспортной нефти Urals. Судно находится под санкциями из-за перевозки энергоресурсов из России.

Согласно данным отслеживания в распоряжении агентства, «Прогресс» прошел Алжир 21 января, после чего внезапно повернул на север и сошел с судоходных маршрутов. Утром 22 января его навигационный статус сменился на «Не управляется», а скорость упала примерно до одного узла (1,85 километра в час — прим. «Ленты.ру»). В настоящее время судно медленно дрейфует в восточном направлении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы страны задержали в Средиземном море следовавший из России нефтяной танкер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Зеленского рассказали подробности хода переговоров России, Украины и США в ОАЭ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Опасный кликер атаковал пользователей смартфонов

    Мужчина поехал в Мексику и был найден бездыханным в отеле при загадочных обстоятельствах

    Врач предупредил о мучительных последствиях «бессонницы выходного дня»

    Популярных российских блогеров обокрали в Таиланде

    Стоимость золота подобралась к новой психологической отметке

    Суд вынес решение насмерть придавившим россиянина охранникам

    Россиянин поставил на «Реал» и выиграл почти 6 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok