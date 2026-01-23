Стало известно о потерявшем управление танкере с российской нефтью

Bloomberg: Танкер с российской нефтью потерял управление в Средиземном море

Танкер «Прогресс» с российской нефтью потерял управление в Средиземном море. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, на танкере в данный момент перевозится около 730 тысяч баррелей российской экспортной нефти Urals. Судно находится под санкциями из-за перевозки энергоресурсов из России.

Согласно данным отслеживания в распоряжении агентства, «Прогресс» прошел Алжир 21 января, после чего внезапно повернул на север и сошел с судоходных маршрутов. Утром 22 января его навигационный статус сменился на «Не управляется», а скорость упала примерно до одного узла (1,85 километра в час — прим. «Ленты.ру»). В настоящее время судно медленно дрейфует в восточном направлении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы страны задержали в Средиземном море следовавший из России нефтяной танкер.