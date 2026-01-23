Реклама

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на Адыгею

Кумпилов: Госпитализированные после атаки БПЛА на Адыгею идут на поправку
Никита Абрамов
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Госпитализированные после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Адыгею идут на поправку. Об этом сообщил глава региона Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

По его словам, число госпитализированных не увеличилось. С осколочными ранениями в больницы поступили девять пациентов.

«Сейчас их состояние оценивается как стабильное, все пациенты идут на поправку», — пояснил глава республики.

ВСУ атаковали республику в ночь на 21 января. Начавшийся в результате пожар повредил не менее 25 квартир жилого дома в поселке Новая Адыгея. Также полностью сгорели 15 машин, еще несколько повреждены.

