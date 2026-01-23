Реклама

05:32, 23 января 2026

Тревел-блогерша описала жизнь американцев словами «никто не ждет пенсию»

Марк Успенский
Фото: Jeenah Moon / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова отправилась в путешествие по США и узнала, почему местные жители не надеются на пенсионные выплаты. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, американцы относятся к инвестициям «как к чистке зубов». Основы инвестирования они начинают проходить еще в школе. Детям рассказывают, что такое акции, проценты, долгосрочные вложения и почему лежащие под матрасом деньги — не безопасные сбережения. «Тут никто не ждет пенсию как манну небесную. Все прекрасно понимают: если сам о себе не позаботишься, — государство посочувствует и пойдет дальше», — такими словами Ершова описала отношение к пенсионному страхованию в Штатах.

Россиянка отметила, что ее соотечественники боятся банков и фондов и не хотят разбираться в их устройстве. При этом в Америке деньги и их заработок не становятся источниками паники. «Так что нет, американцы не умнее, их просто раньше перестали пугать. А нас — до сих пор пугают. В этом вся разница», — заключила путешественница.

Ранее тревел-блогерша описала туалеты у дорог в США словами «это что сейчас было?». Она сообщила, что у нее случился культурный шок при виде обычной придорожной уборной.

