Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 22 января 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала туалеты у дорог в США словами «это что сейчас было?»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Galina-Photo / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша Марина Ершова описала туалеты у дорог в США словами «это что сейчас было?». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе Дзен.

Она отметила, что у нее случился культурный шок при виде обычной придорожной уборной в Америке. По ее словам, это была остановка с небольшим кафе. Зайдя в туалет, россиянка поразилась чистоте.

Материалы по теме:
«Было страшно выходить из машины» Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
«Было страшно выходить из машины»Россияне стремятся попасть в США. Какие опасности их там поджидают?
28 мая 2024
Виза в США в 2026 году для россиян. Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
Виза в США в 2026 году для россиян.Как получить, какие документы нужны и где их лучше подавать: подробная инструкция
13 января 2026

«Бумаги — море. Не "один рулон на смену", а как будто ее здесь выдают из гуманитарных соображений. Раковины, мыло, сушилки — все работает. И вишенка на торте: горячая вода», — написала автор блога. Она добавила, что рядом с уборной находились столы с лавками, где люди могли посидеть и выпить кофе, а также зеленая зона.

Ершова подчеркнула, что в США чистый и оборудованный придорожный туалет — часть нормальной жизни, а не «испытание на выносливость». Ни один американец не шарахается от него, как от проклятого места, заключила россиянка.

Ранее тревел-блогер из России рассказал о самых странных законах в штате Северная Каролина, США. В частности, там запрещено «фальшиво» объявлять свадьбу и играть в бинго дольше пяти часов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сообщил об отличной сделке по Гренландии. Что об этом известно?

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Россиянам назвали распространенную ошибку при хранении хлеба

    Женщина оказалась на грани смерти после землетрясения и уговорила Бога вернуть ее к жизни

    В российском портовом терминале потушили пожар после массированной атаки БПЛА

    ВСУ отправили на поле боя больных бойцов

    Россия нанесла удар по стратегическому объекту Украины

    Перечислены риски ремонта автомобиля у официального дилера

    40-летняя Ляйсан Утяшева показала лицо без макияжа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok