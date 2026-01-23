Реклама

19:14, 23 января 2026

Турист не выжил на самой высокой горе США после решения его друга повернуть назад

SFGate: На горе Уитни в США нашли тело пропавшего без вести туриста
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Chizhevskaya Ekaterina / Shutterstock / Fotodom

Отправившийся с другом на самую высокую гору США турист не выжил. Об этом сообщает SFGate.

По данным источника, ночью 17 января двое мужчин начали восхождение на горный массив Уитни, который является высочайшей точкой континентальной Америки высотой более 4,4 тысячи метров. Спустя 16 часов, поднявшись на высоту в 3,8 тысячи метров, один из путешественников повернул назад. После решения компаньона спуститься другой альпинист продолжил восхождение и не явился в лагерь к следующему утру.

Скалолаза признали пропавшим без вести. Его тело нашли 20 января в 400 метрах от вершины.

Ранее состояние застрявших в горах Антарктиды российских альпинистов описали словом «кайфуют». Россияне оказались в снежной ловушке на потухшем вулкане Сидли.

