Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:53, 23 января 2026Силовые структуры

Умер прославленный ветеран первого состава группы «Альфа»

Умер ветеран первого состава группы «Альфа» Берлев
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Rus Vitulina / YouTube

Умер прославленный ветеран первого состава группы «Альфа» Николай Берлев. Об этом сообщает РИА Новости.

Николай Берлев — участник операции «Шторм-333» и герой штурма дворца Тадж-Бек — укрепленной резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в Афганистане и ветеран Кремлевского полка. Ему было 85 лет.

Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области. Срочную военную службу он проходил в Кремлевском полку особого назначения.

Берлев пришел работать в органы государственной безопасности в 1963 году. Он охранял дипломатические и консульские представительства.

В 1974 году стал участником первого состава группы «А» Седьмого управления КГБ СССР. Берлев принимал участие в операции по обмену генерального секретаря компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского, состоявшейся в Цюрихе в 1976 году.

Награжден орденом Красного Знамени.

В октябре 1992 года Берлев стал одним из десяти учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

Ранее сообщалось, что почетный президент международной ассоциации «Альфа» ветеран спецподразделения Сергей Гончаров увидел украинский почерк в расправе над генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У Зеленского рассказали о ходе переговоров России, Украины и США в ОАЭ

    Путин отправил шефа ГРУ на переговоры с Украиной и США. Чем известен адмирал Костюков

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Опасный кликер атаковал пользователей смартфонов

    Мужчина поехал в Мексику и был найден бездыханным в отеле при загадочных обстоятельствах

    Врач предупредил о мучительных последствиях «бессонницы выходного дня»

    Популярных российских блогеров обокрали в Таиланде

    Стоимость золота подобралась к новой психологической отметке

    Суд вынес решение насмерть придавившим россиянина охранникам

    Россиянин поставил на «Реал» и выиграл почти 6 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok