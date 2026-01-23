Умер прославленный ветеран первого состава группы «Альфа» Николай Берлев. Об этом сообщает РИА Новости.
Николай Берлев — участник операции «Шторм-333» и герой штурма дворца Тадж-Бек — укрепленной резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина в Афганистане и ветеран Кремлевского полка. Ему было 85 лет.
Берлев родился 3 марта 1940 года в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области. Срочную военную службу он проходил в Кремлевском полку особого назначения.
Берлев пришел работать в органы государственной безопасности в 1963 году. Он охранял дипломатические и консульские представительства.
В 1974 году стал участником первого состава группы «А» Седьмого управления КГБ СССР. Берлев принимал участие в операции по обмену генерального секретаря компартии Чили Луиса Корвалана на советского диссидента Владимира Буковского, состоявшейся в Цюрихе в 1976 году.
Награжден орденом Красного Знамени.
В октябре 1992 года Берлев стал одним из десяти учредителей Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
