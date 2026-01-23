Реклама

11:55, 23 января 2026Россия

В Белгородской области россиянин пострадал из-за прилета в дом украинского FPV-дрона

Губернатор Гладков: В Грайвороне мужчина пострадал из-за прилета в дом FPV-дрона
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Грайвороне россиянин пострадал из-за прилета в частный дом FPV-дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 23 января, в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что пострадавший получил баротравму. Ему оказала помощь прибывшая бригада скорой. От предложенной транспортировки в стационар мужчина отказался.

В результате взрыва украинского дрона в доме и расположенной во дворе хозяйственной постройке выбиты окна, посечены кровля и забор.

Ранее Гладков показал гигантскую воронку в Белгороде. Что именно произошло в столице прифронтового региона — неизвестно, местные чиновники сообщили о некоем ЧП, не раскрывая подробностей.

    Обсудить
