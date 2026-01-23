Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:41, 23 января 2026Интернет и СМИ

В Европе слова Зеленского о российских активах сочли оскорбительными

TEC: Заявление Зеленского в Давосе об активах РФ выглядело как оскорбление ЕС
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский допустил открытые оскорбления европейских лидеров, заявив, что на их решение по активам России повлияла позиция Владимира Путина. Об этом пишет издание The European Conservative.

«Это любопытное наблюдение, которое полностью игнорирует тот факт, что крупные европейские державы сплотились, дабы не дать «ястребам войны» в Брюсселе принять решение, которое могло бы поставить некоторые страны-члены, в первую очередь Бельгию, в безвыходное положение», — говорится в материале.

Издание отмечает, что речь Зеленского больше напоминала мрачную и обвинительную лекцию: украинский лидер высмеял военные усилия стран Европы в Гренландии, а также хвастался возможностями Украины по защите Гренландии от якобы российского нападения в том случае, если она была бы в НАТО.

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру» заметил тенденцию к разладу между Европой и Владимиром Зеленским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Часть зуба хищной рыбы осталась в руке россиянина после купания в стране Азии

    В Минобороны отчитались о сбитых над регионами России БПЛА

    В Житомире заявили о повреждении критической инфраструктуры

    Нашедшийся в съемной квартире с девушкой российский подросток попал на видео

    В судьбе памятника криминального авторитета Япончика поставлена точка

    В Европе слова Зеленского о российских активах сочли оскорбительными

    В московский регион пришли 20-градусные морозы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok