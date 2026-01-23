TEC: Заявление Зеленского в Давосе об активах РФ выглядело как оскорбление ЕС

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Владимир Зеленский допустил открытые оскорбления европейских лидеров, заявив, что на их решение по активам России повлияла позиция Владимира Путина. Об этом пишет издание The European Conservative.

«Это любопытное наблюдение, которое полностью игнорирует тот факт, что крупные европейские державы сплотились, дабы не дать «ястребам войны» в Брюсселе принять решение, которое могло бы поставить некоторые страны-члены, в первую очередь Бельгию, в безвыходное положение», — говорится в материале.

Издание отмечает, что речь Зеленского больше напоминала мрачную и обвинительную лекцию: украинский лидер высмеял военные усилия стран Европы в Гренландии, а также хвастался возможностями Украины по защите Гренландии от якобы российского нападения в том случае, если она была бы в НАТО.

Ранее политолог Александр Асафов в беседе с «Лентой.ру» заметил тенденцию к разладу между Европой и Владимиром Зеленским.