В Госдуме захотели связать сайты знакомств с «Госуслугами»

ГД: Профили на сайтах знакомств надо интегрировать с информацией с «Госуслуг»

Профили на сайтах знакомств для прозрачности должны быть интегрированы с информацией с «Госуслуг». Об этом заявила в разговоре с ТАСС первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Ксения Горячева («Новые люди»).

Горячева отметила, что личные персональные данные при этом раскрываться не будут, речь идет именно о верификации и базовой прозрачности. Кроме того, по словам зампреда, подобная инфраструктура уже появляется.

«На "Госуслугах" запущен реестр злостных неплательщиков алиментов - это первый рабочий пример того, как государство делает социально значимую информацию доступной и проверяемой. Мы считаем логичным обсуждать интеграцию таких реестров с сервисами знакомств и будем вести диалог с платформами, которые ранее нас поддерживали», — пояснила Ксения Горячева.

Помимо прочего, МВД России до этого уже поддерживало подобную идею депутатов о маркировке пользователей сайтов знакомств, у которых есть судимость по ряду статей уголовного кодекса.

Ранее стало известно о том, что в российском мессенджере MAX появилась функция записи к врачу.