Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 23 января 2026Россия

В Госдуме порассуждали о возможности замены депутатов искусственным интеллектом

Депутат Боярский: Депутатов Госдумы никогда не заменит искусственный интеллект
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Искусственный интеллект никогда не заменит депутатов Государственной Думы, потому что россияне не доверят эту работу бездушным машинам. О такой возможности порассуждал председатель комитета нижней палаты парламента по информационной политике Сергей Боярский, сообщает в пятницу, 23 января, ТАСС.

«Мне кажется, что избиратели выбирают сердцем. Вряд ли они доверят роботу, у которого нет души, эмпатии, совести, ответственности принимать важнейшие для страны решения», — сказал он.

Политик также отметил, что есть и другие профессии, где искусственный интеллект никогда не заменит человека. По его словам, среди них, например, врачи учителя «и многие-многие другие профессии».

«В помощь он, конечно, будет применяться абсолютно везде, но заменить живое человеческое общение, основанное на эмпатии, — никогда», — резюмировал Боярский.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предупредил, что людям следует быть осторожными с искусственным интеллектом (ИИ) и роботами, чтобы не оказаться в фильме «Терминатор».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Донбасс в обмен на деньги». В Италии раскрыли детали сделки по Украине и назвали уступку, которая «может стать фатальной»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Проникший в дом семьи принца Уильяма преступник рассказал о причинах своего поступка

    В России признана нежелательной деятельность европейской криптобиржи

    Стало известно о тысячах замерзающих в окружении в Константиновке бойцах ВСУ

    На Украине предъявили новые обвинения Сальдо

    Раскрыто неожиданное влияние дневного сна на мозг

    Розенбаум сделал антивоенное заявление со сцены

    Украинские военные отказались воевать после ряда неудач

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok