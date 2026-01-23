В Госдуме порассуждали о возможности замены депутатов искусственным интеллектом

Депутат Боярский: Депутатов Госдумы никогда не заменит искусственный интеллект

Искусственный интеллект никогда не заменит депутатов Государственной Думы, потому что россияне не доверят эту работу бездушным машинам. О такой возможности порассуждал председатель комитета нижней палаты парламента по информационной политике Сергей Боярский, сообщает в пятницу, 23 января, ТАСС.

«Мне кажется, что избиратели выбирают сердцем. Вряд ли они доверят роботу, у которого нет души, эмпатии, совести, ответственности принимать важнейшие для страны решения», — сказал он.

Политик также отметил, что есть и другие профессии, где искусственный интеллект никогда не заменит человека. По его словам, среди них, например, врачи учителя «и многие-многие другие профессии».

«В помощь он, конечно, будет применяться абсолютно везде, но заменить живое человеческое общение, основанное на эмпатии, — никогда», — резюмировал Боярский.

Ранее американский предприниматель Илон Маск, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, предупредил, что людям следует быть осторожными с искусственным интеллектом (ИИ) и роботами, чтобы не оказаться в фильме «Терминатор».