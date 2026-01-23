В Госдуме возмутились низкими зарплатами некоторых военнослужащих

Депутат Делягин попросил Белоусова поднять зарплаты военнослужащим сил ПВО

Депутат Госдумы Михаил Делягин возмутился низкими зарплатами военнослужащих сил противовоздушной обороны (ПВО) и попросил главу Минобороны Андрея Белоусова поднять их. Об этом сообщает «Газета.ru».

Ранее в сети появилась информация о низкой заработной плате бойцов ПВО, служащих по контракту. В публикациях отмечалось, что хорошие выплаты получают только новобранцы, а не сотрудники с большим стажем, которые имеют около 45 тысяч рублей в месяц.

«Сообщается о невыплатах вознаграждений за сбитые БПЛА и о трудностях в получении надбавок за участие в боевых действиях. Прошу проверить приведенную в публикации информацию, провести комплексную проверку выплат военнослужащим в целом (не только расчетов комплексов ПВО), обеспечить исправление выявленных недостатков не только в приведенных в публикации случаях, но и во всей системе Минобороны», — изложил Делягин в письме к Белоусову.

Ранее стало известно, что ветерану СВО из Свердловской области почти год не начисляли зарплату. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Несмотря на распоряжение генерального директора компании о сохранении за бойцом среднего заработка, выплаты солдату не производились.