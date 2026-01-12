Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:33, 12 января 2026Россия

В России бойцу СВО почти год не начисляли зарплату

В Свердловской области бойцу СВО почти год не начисляли зарплату
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Ветерану СВО из Свердловской области почти год не начисляли зарплату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Мужчина работал на одном из производственных предприятий. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Несмотря на распоряжение генерального директора компании о сохранении за бойцом среднего заработка, выплаты солдату не производились.

После вмешательства надзорного ведомства предприятие погасило долг перед бойцом. Он составил 733 тысячи рублей — долг с января по октябрь 2025 года. Кроме того, с организации была взыскана компенсация за задержку перечисления денежных средств работнику.

Ранее другой участник СВО из Свердловской области добился выплаты за полученное в бою ранение. Перед этим ему было отказать в получении денег из-за отсутствия пакета документов. Добиться предоставления недостающих бумаг удалось в ходе прокурорской проверки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долину решили выселить из скандальной квартиры с приставами

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Трамп оценил выгоду США от доступа к украинским минеральным ресурсам

    «Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение после январских праздников

    В России отца пятерых детей нашли без признаков жизни в чужом доме

    В России бойцу СВО почти год не начисляли зарплату

    Врач предупредила о скрытых рисках привычки слушать музыку в метро

    Британия решила извлечь выгоду из помощи Украине

    В Госдуме одобрили штрафы в сотни тысяч рублей для владельцев домашних животных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok