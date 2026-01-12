В России бойцу СВО почти год не начисляли зарплату

Ветерану СВО из Свердловской области почти год не начисляли зарплату. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Мужчина работал на одном из производственных предприятий. В 2023 году он заключил контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий. Несмотря на распоряжение генерального директора компании о сохранении за бойцом среднего заработка, выплаты солдату не производились.

После вмешательства надзорного ведомства предприятие погасило долг перед бойцом. Он составил 733 тысячи рублей — долг с января по октябрь 2025 года. Кроме того, с организации была взыскана компенсация за задержку перечисления денежных средств работнику.

Ранее другой участник СВО из Свердловской области добился выплаты за полученное в бою ранение. Перед этим ему было отказать в получении денег из-за отсутствия пакета документов. Добиться предоставления недостающих бумаг удалось в ходе прокурорской проверки.