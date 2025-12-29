В регионе России бойцу СВО отказали в выплате за ранение

В Свердловской области участнику СВО отказали в выплате за ранение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Мужчина получил по меньшей мере два ранения — в 2022 и 2023 годах. При этом в назначении единовременной выплаты ему было отказано. Формальным поводом для этого стало отсутствие необходимых документов.

Добиться предоставления недостающих бумаг удалось в ходе прокурорской проверки. Они были заполнены с нарушениями. Право на получение выплаты надзорному ведомству пришлось отстаивать в суде. Требования прокуратуры, выступавшей в интересах военнослужащего, были удовлетворены в полном объеме.

