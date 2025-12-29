Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 29 декабря 2025Россия

В регионе России бойцу СВО отказали в выплате за ранение

В Свердловской области участнику СВО отказали в выплате за ранение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области участнику СВО отказали в выплате за ранение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в Telegram.

Мужчина получил по меньшей мере два ранения — в 2022 и 2023 годах. При этом в назначении единовременной выплаты ему было отказано. Формальным поводом для этого стало отсутствие необходимых документов.

Добиться предоставления недостающих бумаг удалось в ходе прокурорской проверки. Они были заполнены с нарушениями. Право на получение выплаты надзорному ведомству пришлось отстаивать в суде. Требования прокуратуры, выступавшей в интересах военнослужащего, были удовлетворены в полном объеме.

Ранее в Ульяновской области 38-летняя «черная вдова» пошла на имитацию беременности ради, для того чтобы выйти замуж за 60-летнего участника СВО. Она даже достала поддельную справку о беременности. В итоге этот документ стал ключевым доказательством против россиянки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин и Зеленский могут созвониться впервые за пять лет. О чем они говорили в последний раз?

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Психолог уличил Долину в отсутствии эмпатии

    Раскрыт неожиданный эффект музыкальной терапии на здоровье

    Стало известно о проблеме с возвращением в Россию автогиганта

    Уволившийся после дебоша сына российский чиновник впервые прокомментировал ситуацию

    Прибыль компаний ведущей экономики Европы обрушилась

    Стало известно место захоронения Брижит Бардо

    Переезд Долиной с десятками платьев из скандальной квартиры попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok