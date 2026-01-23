В Госдуме захотели предоставлять дополнительный отпуск родителям за достижения детей

Реклама

10:35, 23 января 2026Россия

Депутат Свищев предложил увеличивать отпуск родителям отличившихся в учебе детей
Игорь Дмитров
Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Государственной Думе захотели предоставлять дополнительные пять дней отпуска одному из родителей отличившихся в учебе детей. Об этом в пятницу, 23 января, сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект, который подготовил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, предполагает, что среди таких достижений школьников — получение золотой медали или победа на всероссийской олимпиаде. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.

По мнению автора инициативы, подобное нововведение поспособствует укреплению института семьи, традиционных ценностей и повышению престижа образования, а также станет дополнительным стимулом для ответственных родителей.

Уточняется, что законопроекту еще предстоит пройти правовую экспертизу, а также обсуждение с коллегами автора по депутатскому корпусу и профильными министерствами.

Ранее в Госдуме заявили, что профили на сайтах знакомств для прозрачности должны быть интегрированы с информацией с портала «Госуслуги». Как отметила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Ксения Горячева («Новые люди»), личные персональные данные при этом раскрываться не будут, речь идет именно о верификации и базовой прозрачности. Кроме того, по ее словам, подобная инфраструктура уже появляется.

