В Госдуме захотели предоставлять дополнительный отпуск родителям за достижения детей

Депутат Свищев предложил увеличивать отпуск родителям отличившихся в учебе детей

В Государственной Думе захотели предоставлять дополнительные пять дней отпуска одному из родителей отличившихся в учебе детей. Об этом в пятницу, 23 января, сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект, который подготовил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев, предполагает, что среди таких достижений школьников — получение золотой медали или победа на всероссийской олимпиаде. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.

По мнению автора инициативы, подобное нововведение поспособствует укреплению института семьи, традиционных ценностей и повышению престижа образования, а также станет дополнительным стимулом для ответственных родителей.

Уточняется, что законопроекту еще предстоит пройти правовую экспертизу, а также обсуждение с коллегами автора по депутатскому корпусу и профильными министерствами.

Ранее в Госдуме заявили, что профили на сайтах знакомств для прозрачности должны быть интегрированы с информацией с портала «Госуслуги». Как отметила первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по просвещению Ксения Горячева («Новые люди»), личные персональные данные при этом раскрываться не будут, речь идет именно о верификации и базовой прозрачности. Кроме того, по ее словам, подобная инфраструктура уже появляется.