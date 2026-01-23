Реклама

10:03, 23 января 2026Мир

В Иране жестко ответили Зеленскому и назвали его клоуном

Глава МИД Ирана Арагчи ответил Зеленскому и назвал его клоуном
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи ответил украинскому лидеру Владимира Зеленского и назвал его клоуном. Соответствующий пост дипломат опубликовал на странице в соцсети X.

«Миру надоели растерянные клоуны, господин Зеленский. В отличие от вашей армии, поддерживаемой из-за рубежа и кишащей наемниками, мы, иранцы, умеем защищать себя и не нуждаемся в просьбе о помощи к иностранцам», — заявил глава иранского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что «Зеленский обчищает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы набить карманы своих коррумпированных генералов» и противостоять тому «незаконной агрессией, нарушающей Устав ООН», при этом призывая к агрессии США против Ирана.

Зеленский, выступая 22 января на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, высказался о протестах в Иране, заявив, что мир не предоставил достаточной помощи иранскому народу, а иранский режим лишил жизни тысяч людей. По его словам, «если режим выстоит, то это четкий сигнал: расправься над достаточным количеством людей и останься у власти».

Кроме того, в своей речи украинский лидер жестко высказался о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане. Он сказал, что внутри Евросоюза якобы действуют силы, которые пытаются его уничтожить и не теряют ни одного дня. Зеленский добавил, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги и одновременно пытается продавать интересы Европы, заслуживает подзатыльника», при этом он напрямую не упомянул Орбана.

