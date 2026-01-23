Реклама

Россия
16:48, 23 января 2026Россия

В Минобороны отчитались о сбитых над регионами России БПЛА

Минобороны: Средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА над регионами России
Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом отчиталось Минобороны.

В ведомстве уточнили, что все дроны были ликвидированы в период с 8:00 до 16:00 (мск). Больше всего беспилотников — шесть — уничтожили над Белгородской областью.

По одному устройству сбили в Воронежской и Курской областях, отметили в Минобороны.

Информация о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступала.

До этого стало известно, что российские силы ПВО сбили 60 украинских беспилотников за четыре часа. Тогда устройства были уничтожены и перехвачены над тремя российскими регионами, а также над акваторией Азовского моря.

