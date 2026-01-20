Российские силы ПВО сбили 60 украинских беспилотников за четыре часа

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 60 украинских беспилотников за четыре часа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с 16:00 по 20:00 (мск) беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены и перехвачены над тремя российскими регионами, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотных летательных аппаратов.

19 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия подготовилась к массированному удару.