Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:34, 20 января 2026Россия

Российские силы ПВО сбили 60 украинских беспилотников за четыре часа

Минобороны: Силы ПВО сбили 60 беспилотников ВСУ за 4 часа
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 60 украинских беспилотников за четыре часа. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, с 16:00 по 20:00 (мск) беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены и перехвачены над тремя российскими регионами, а также над акваторией Азовского моря.

Ранее посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщил, что Белгородская область чаще всего подвергается атакам украинских беспилотных летательных аппаратов.

19 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия подготовилась к массированному удару.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп разместил в Truth Social сообщение о настоящем враге США

    На Западе высказались о переговорах Европы и России по Украине

    Дочь Веры Брежневой показала возлюбленного на откровенном фото

    Форвард норвежского клуба за две минуты оформил дубль в ворота «Манчестер Сити» в матче ЛЧ

    Трамп объяснил приглашение Путина в «Совет мира»

    На Украине начали закрываться рестораны «Макдоналдс»

    Водителей предупредили об опасности долгой стоянки авто под снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok