Экономика
16:39, 23 января 2026Экономика

В московский регион пришли 20-градусные морозы

Синоптик Леус: В Черустях температура опустилась почти до минус 22 градусов
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В столичный регион вернулись 20-градусные морозы, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

На «полюсе холода» Подмосковья, в Черустях, температурный минимум составил минус 21,8 градуса Цельсия. На других метеостанциях региона температура не опускалась ниже минус 15 градусов.

В субботу, 25 января, стартуют Федосеевские морозы. В столице ночной минимум вплотную подберется к 20-градусной отметке, по области местами температура опустится до минус 25 градусов. Днем ожидается минус 13-15 в Москве и минус 12-17 градусов в области.

Пик арктического вторжения придется на воскресенье, 26 января. Ночью в Москве минус 20-22 градуса, в Подмосковье минус 19-24, местами до минус 28 градусов. После полудня в Москве будет минус 14-16 градусов, в Подмосковье минус 13-18 градусов.

В понедельник, 27 января, морозы начнут отступать. Ночью температура опустится до минус 19-21 градусов в Москве и до минус 18-23 градусов, местами до минус 27 градусов в Подмосковье. Днем в Москве ожидается минус 10-12 градусов, в Подмосковье минус 9-14 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что оттепель может прийти в Москву в середине следующей недели.

