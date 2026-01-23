Реклама

Наука и техника
16:36, 23 января 2026Наука и техника

В России предупредили о военных задачах спутников с ИИ

Эксперт Степанов: Группировки спутников с ИИ смогут решать военные задачи
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Спутниковые группировки с искусственным интеллектом (ИИ) смогут решать военные задачи, предупредил ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Александр Степанов.

Специалист прокомментировал заявление американского миллиардера Илона Маска о том, что оборудование для связанных с ИИ вычислений следует размещать в космосе. Степанов уверен, что за этими словами стоит возможность использования спутников с ИИ в военных задачах, в частности, в программе (Golden Dome) «Золотой купол».

Эксперт заметил, что системы ИИ смогут анализировать спутниковые снимки непосредственно в космосе. «Вместе с этим будут выводиться так называемые орбитальные дата-центры для обработки информации непосредственно уже на околоземном пространстве», — добавил эксперт.

Ранее американский предприниматель Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе предупредил, что людям следует быть осторожными с ИИ и роботами, чтобы не оказаться в фильме «Терминатор».

Тогда же бизнесмен назвал себя инопланетянином.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
