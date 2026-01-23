Политолог Рар: Зеленский злится на европейских лидеров из-за лести Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский злится на европейских лидеров из-за их лести лидеру США Дональду Трампу. Об этом сообщает политолог Александр Рар в комментарии для газеты «Взгляд».

«Зеленский, однако, видит, что на самом деле европейские лидеры преклоняются перед американскими властями, льстят больше Трампу, чем ему», — раскрыл он причину злости Зеленского.

По словам политолога, выступление украинского лидера на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе показало его недовольство. Рар отметил, что это может быть связано с поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.

23 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал, что не позволит Украине вступить в ЕС. По его словам, за эти годы в стране не будет образовано парламента, который бы принял иное решение.