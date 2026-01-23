В ЦБ на вопрос о лучших инвестициях вспомнили о валюте «Геншина»

Российский Центробанк в ответ на вопрос о лучших инвестициях в 2026 году вспомнил о валюте из популярной китайской гача-игры «Геншин Импакт». Соответствующий диалог произошел во время онлайн-трансляции с заместителем председателя Центрального Банка России (ЦБ РФ) Алексеем Заботкиным.

Один из пользователей задал спикеру вопрос, что в текущих финансовых условиях стабильнее и куда лучше инвестировать средства.

«Банк России, что стабильнее? Рубль или скины в "Контр страйк"? Куда лучше вложить?» — поинтересовался пользователь.

В ответ представители регулятора напомнили о примогемах (также известны как «камни истока» — валюта в игре Genshin Impact, которую можно использовать для получения уникальных персонажей, экипировки и опыта, — прим. «Ленты.ру»), однако подчеркнули, что это не является инвестиционной рекомендацией.

В 2025 году россияне стали больше тратить на гейминг. В период с января по ноябрь они купили на треть больше новых видеоигр. Заметнее всего при этом выросло число оплат по игровым консолям — за 11 месяцев 2025 года эта цифра увеличилась в пять раз (год к году). Средний чек по оплате видеоигр увеличился на 13 процентов — до 1,8 тысячи рублей. В число самых популярных у геймеров игр вошли Genshin Impact и PUBG Mobile.