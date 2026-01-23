В Турции рассказали об уроке Путина для Запада

Качмаз: Предложение Путина по активам РФ стало уроком дипломатии Западу

Президент России Владимир Путин показал западным странам дипломатическую гибкость Москвы, предложив использовать замороженные активы для взноса в созданный президентом США Дональдом Трампом Совет мира по Газе. Об этом сообщает обозреватель телеканала CNN Türk Сияменд Качмаз.

«Путин столь решительно ввел в дипломатическую игру вопрос замороженных российских активов, что никто не смог сказать этому шагу "нет"», — заявил он.

По словам эксперта, Россия смогла превратить замороженные активы, к которым не имеет доступа, в эффективный элемент международных переговоров. Обозреватель дополнил, что этот шаг позволил Москве сделать чувствительный вопрос частью глобального политического уравнения.

Качмаз отметил, что лидер России «превратил это приглашение в демонстрацию дипломатической гибкости».

Ранее политолог Александр Асафов заявил, что Дональд Трамп создал Совет мира для того, чтобы набрать очки перед осенними выборами в Конгресс.