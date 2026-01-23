Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:00, 23 января 2026МирЭксклюзив

Названа настоящая цель Совета мира Трампа

Политолог Асафов: Трамп создал Совет мира ради политических очков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент США Дональд Трамп создал Совет мира большей частью для того, чтобы набрать очки перед собственной аудиторией в преддверии осенних выборов в Конгресс, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Здесь, безусловно, роль играет куча моментов. Тут и личные амбиции Трампа, и недовольство всеми международными организациями, включая ООН, и прочее. Но, безусловно, это и набор очков перед собственным электоратом, собственной аудиторией перед осенними выборами в Конгресс», — считает политолог.

Он заметил, что успех американского лидера в Венесуэле кажется достаточно условным, как и достижения по ряду других направлений. По этой причине Трампу, как объяснил политолог, необходимо представить избирателю хотя бы какое-то объективно достижение — как, к примеру, создание органа, заменяющего ООН и другие международные организации.

«Правда, я не уверен, что Совет мира проживет дольше, чем, например, DOGE — агентство бизнесмена Илона Маска, которое занималось реформированием госаппарата. Тем не менее, главная цель создания Совета — это именно политические очки перед выборами», — заключил Асафов.

Ранее стало известно, что во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Устав организации был подписан президентом США Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами. В их число вошли Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Путина и Уиткоффа прошли за закрытыми дверьми Кремля. Что успели обсудить стороны за 3,5 часа?

    Трамп создал Совет мира. Чем России может навредить членство в организации и при чем тут украинский конфликт

    «Трясут попой и сходят с ума». Как девицы из «Трех богатырей» влюбили в себя иностранцев, а их танец стал вирусным

    Пленный колумбийский наемник рассказал о кражах в рядах ВСУ

    Двигатели импортозамещенного Superjet 100 испытали на птицах

    Стало известно о нервной реакции Запада на удар «Орешником»

    Быстрая реакция спасла скандальную порнозвезду от тюрьмы

    Мужчина поужинал и исцелился от мучившего его 35 лет недуга

    В США рассказали о сражении между M1E3 Abrams и Т-90М

    Названа настоящая цель Совета мира Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok