Названа настоящая цель Совета мира Трампа

Политолог Асафов: Трамп создал Совет мира ради политических очков

Президент США Дональд Трамп создал Совет мира большей частью для того, чтобы набрать очки перед собственной аудиторией в преддверии осенних выборов в Конгресс, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Здесь, безусловно, роль играет куча моментов. Тут и личные амбиции Трампа, и недовольство всеми международными организациями, включая ООН, и прочее. Но, безусловно, это и набор очков перед собственным электоратом, собственной аудиторией перед осенними выборами в Конгресс», — считает политолог.

Он заметил, что успех американского лидера в Венесуэле кажется достаточно условным, как и достижения по ряду других направлений. По этой причине Трампу, как объяснил политолог, необходимо представить избирателю хотя бы какое-то объективно достижение — как, к примеру, создание органа, заменяющего ООН и другие международные организации.

«Правда, я не уверен, что Совет мира проживет дольше, чем, например, DOGE — агентство бизнесмена Илона Маска, которое занималось реформированием госаппарата. Тем не менее, главная цель создания Совета — это именно политические очки перед выборами», — заключил Асафов.

Ранее стало известно, что во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе был учрежден Совет мира с участием 20 стран. Устав организации был подписан президентом США Дональдом Трампом, а также еще 19 странами-участницами. В их число вошли Армения, Азербайджан, Венгрия, Казахстан, Турция, Узбекистан и другие.