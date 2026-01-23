Реклама

10:16, 23 января 2026

Военный эксперт высказался о продвижении российских войск в приграничье

Военный эксперт Дандыкин: ВС России не дают ВСУ окапываться в Сумской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продвигаются в приграничной Сумской области, но ситуацию усложняет непростой рельеф области, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Продвигаются вперед. Город Сумы недалеко находится, бьем по Сумам. Продвижение усложняет то, что, в общем-то, там местность достаточно сложная (…) реки и прочие высоты. Поэтому достаточно сложно все, но тем не менее продвижение есть. И мы сейчас не даем врагу окапываться дальше», — сказал Дандыкин.

Кроме того, все территориальные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые остались в приграничье, достаточно стойкие в бою. Эксперт отметил, что российской армии необходимо зайти в Сумскую область хотя бы на 50 километров для создания зоны безопасности.

Ранее в связанном с военными Telegram-канале «Два майора» появилась информация о том, что военные из группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются в российском приграничье — наступают на сумском направлении.

