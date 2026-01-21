Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

Военные из группировки войск «Север» с тяжелыми боями продвигаются в российском приграничье — наступают на сумском направлении. Сообщение об продвижении бойцов Вооруженных сил России появилось в связанном с военными Telegram-канале «Два майора».

Из данных, которые появились в распоряжении канала, следует, что военным удалось продвинуться в Сумском, Краснопольском и Глуховском районах. Известно, что в боях задействована как пехота, так и артиллерия и авиация.

«Противник в обороне задействует бронетехнику и минирует подступы к своим позициям», — добавили авторы канала.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла удар по позициям 103-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Рогозное в Сумской области.