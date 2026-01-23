Врач успокоил беспокоящихся о здоровье из-за употребления кофе людей

Диетолог Бурлаков: Кофе не вымывает кальций и магний из организма

Любители кофе могут не переживать, что напиток вымывает витамины и минералы из организма, заявил диетолог Александр Бурлаков. Беспокоящихся о здоровье людей из-за употребления кофеина он успокоил в Telegram-канале.

По словам врача, для большинства здоровых взрослых людей умеренное потребление кофе — до трех-четырех чашек в сутки — не приводит к вымыванию минералов, блокировке витамина D или анемии, как считают некоторые эксперты. Он рассказал, что кофеин действительно чуть увеличивает скорость потери кальция (около нескольких миллиграммов на чашку), но это не имеет клинического значения.

Кроме того, продолжил Бурлаков, нет данных, что обычные дозы кофеина вызывают дефицит магния и витамина D. При этом он обратил внимание, что напиток может снижать скорость всасывания железа, поэтому прием содержащих его препаратов следует разделять с употреблением кофе. «Речь про препараты железа, не про еду. Но сам по себе кофе не приводит к железодефицитной анемии», — заключил врач.

Ранее кардиолог Ирина Васильева опровергла возникновение трех заболеваний из-за кофе. Как отметила Васильева, этот напиток не вызывает развитие остеопороза.