21:00, 21 января 2026Забота о себе

Врач опровергла возникновение трех заболеваний из-за кофе

Кардиолог Васильева опровергла возникновение остеопороза из-за употребления кофе
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonathan Cooper / Unsplash

Кардиолог Ирина Васильева опровергла возникновение трех заболеваний из-за кофе. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

Как отметила Васильева, кофе не вызывает остеопороз. «Исследования показывают, что потеря кальция от одной чашки кофе составляет всего четыре-шесть миллиграммов. Для сравнения: в одной столовой ложке молока содержится около 20 миллиграммов кальция», — написала она. Таким образом, если в кофе добавить молоко, то, по ее утверждению, можно даже увеличить запасы этого микроэлемента в организме.

Также этот напиток не вызывает зависимость, продолжила врач. Такой термин даже не включен в список расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в отличие от никотина и алкоголя, поскольку кофе не ведет к социальной деградации и проблемам с поведением. Не провоцирует он и развитие дегенеративных изменений в хрящах. В современной ревматологии этот напиток, напротив, рассматривается в качестве хондропротектора при умеренном употреблении, заключила специалистка.

Ранее диетолог Эми Голдсмит рассказала о полезных свойствах овсянки. По ее словам, эту кашу стоит употреблять людям, страдающим от запоров.

