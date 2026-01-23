ВС России начали бои за Белицкое у Красноармейска

Российские войска в результате успешных боевых действий у Красноармейска (украинское название — Покровск) начали бои за населенный пункт Белицкое. Об этом сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Фиксируется заход [российских] штурмовых групп на улицы Сковороды, Шевченко и Гагарина в Белицком», — говорится в публикации.

Отмечается, что населенный пункт имеет важное значение для продвижения к Доброполью, которое открывает путь на Славянск.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины под Красноармейском боятся бежать с позиций из-за угроз расправы над ними со стороны своих командиров. По словам пленного военнослужащего 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск Игоря С., украинцам еще на учебных тренировках говорят о том, что могут расстрелять.